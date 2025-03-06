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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子WDC-US的目標價調升至64元，幅度約3.29%

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對威騰電子(WDC-US)提出目標價估值：中位數由61.96元上修至64元，調升幅度3.29%。其中最高估值80元，最低估值54.4元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予威騰電子評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀1位。

威騰電子今(6日)收盤價為44.2元。近5日股價下跌3.29%，標普指數下跌1.9%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WDC市場預估目標價

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