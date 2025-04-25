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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普爾POOL-US的目標價調降至315元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對普爾(POOL-US)提出目標價估值：中位數由330元下修至315元，調降幅度4.55%。其中最高估值400元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予普爾評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀1位。

普爾今(25日)收盤價為289.06元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲3.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股POOL市場預估目標價

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