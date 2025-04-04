鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.79元，其中最高估值2.27元，最低估值1.12元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.27(2.27)
|3.92
|3.89
|1.8
|最低值
|1.12(1.12)
|1.49
|1.65
|1.8
|平均值
|1.7(1.68)
|2.27
|2.68
|1.8
|中位數
|1.79(1.65)
|2.19
|2.69
|1.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|290.46億
|351.30億
|383.54億
|329.38億
|最低值
|242.14億
|258.92億
|258.85億
|307.55億
|平均值
|262.91億
|289.52億
|302.28億
|318.47億
|中位數
|262.77億
|287.42億
|298.68億
|318.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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