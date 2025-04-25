search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：曳引車供應(TSCO-US)EPS預估下修至2.11元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對曳引車供應(TSCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.16元下修至2.11元，其中最高估值2.2元，最低估值2元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.2(2.21)2.432.732.91
最低值2(2.1)2.222.442.78
平均值2.11(2.16)2.332.592.85
中位數2.11(2.16)2.332.62.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值158.65億170.14億181.79億195.49億
最低值153.29億160.32億174.96億193.68億
平均值156.15億166.17億178.10億194.58億
中位數156.38億166.70億178.68億194.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.281.721.942.022.04
營業收入106.20億127.31億142.05億145.56億148.83億

詳細資訊請看美股內頁：
曳引車供應(TSCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSCO

相關行情

台股首頁我要存股
曳引車供應49-3.41%

延伸閱讀


Empty