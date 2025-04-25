鉅亨速報 - Factset 最新調查：曳引車供應(TSCO-US)EPS預估下修至2.11元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對曳引車供應(TSCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.16元下修至2.11元，其中最高估值2.2元，最低估值2元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.2(2.21)
|2.43
|2.73
|2.91
|最低值
|2(2.1)
|2.22
|2.44
|2.78
|平均值
|2.11(2.16)
|2.33
|2.59
|2.85
|中位數
|2.11(2.16)
|2.33
|2.6
|2.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|158.65億
|170.14億
|181.79億
|195.49億
|最低值
|153.29億
|160.32億
|174.96億
|193.68億
|平均值
|156.15億
|166.17億
|178.10億
|194.58億
|中位數
|156.38億
|166.70億
|178.68億
|194.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.28
|1.72
|1.94
|2.02
|2.04
|營業收入
|106.20億
|127.31億
|142.05億
|145.56億
|148.83億
詳細資訊請看美股內頁：
曳引車供應(TSCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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