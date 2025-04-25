鉅亨速報 - Factset 最新調查：L3哈里斯科技(LHX-US)EPS預估下修至10.5元，預估目標價為255.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對L3哈里斯科技(LHX-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.68元下修至10.5元，其中最高估值10.85元，最低估值10.25元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.85(10.88)
|12.64
|14.45
|18.02
|最低值
|10.25(10.25)
|11.6
|12.02
|16.11
|平均值
|10.56(10.63)
|12.15
|13.55
|17.07
|中位數
|10.5(10.68)
|12.2
|13.57
|17.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|223.36億
|233.06億
|242.63億
|262.38億
|最低值
|214.45億
|224.13億
|232.28億
|249.33億
|平均值
|217.61億
|228.38億
|238.09億
|255.86億
|中位數
|216.00億
|228.37億
|238.50億
|255.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.19
|9.09
|5.49
|6.44
|7.87
|營業收入
|181.94億
|178.14億
|170.62億
|194.19億
|213.25億
詳細資訊請看美股內頁：
L3哈里斯科技(LHX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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