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鉅亨速報 - Factset 最新調查：L3哈里斯科技(LHX-US)EPS預估下修至10.5元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對L3哈里斯科技(LHX-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.68元下修至10.5元，其中最高估值10.85元，最低估值10.25元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.85(10.88)12.6414.4518.02
最低值10.25(10.25)11.612.0216.11
平均值10.56(10.63)12.1513.5517.07
中位數10.5(10.68)12.213.5717.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值223.36億233.06億242.63億262.38億
最低值214.45億224.13億232.28億249.33億
平均值217.61億228.38億238.09億255.86億
中位數216.00億228.37億238.50億255.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.199.095.496.447.87
營業收入181.94億178.14億170.62億194.19億213.25億

詳細資訊請看美股內頁：
L3哈里斯科技(LHX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLHX

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