鉅亨速報 - Factset 最新調查：L3哈里斯科技(LHX-US)EPS預估下修至13.88元，預估目標價為267.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對L3哈里斯科技(LHX-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.21元下修至13.88元，其中最高估值14.62元，最低估值10.73元，預估目標價為267.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.62(14.62)
|16.05
|17.7
|19.52
|最低值
|10.73(13.38)
|11.81
|12
|16.41
|平均值
|13.25(14.11)
|14.54
|15.06
|17.96
|中位數
|13.88(14.21)
|15.21
|14.91
|17.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|224.10億
|234.00億
|243.53億
|253.41億
|最低值
|213.97億
|221.59億
|228.29億
|250.00億
|平均值
|219.40億
|229.51億
|237.88億
|251.70億
|中位數
|220.59億
|230.16億
|239.65億
|251.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.19
|9.09
|5.49
|6.44
|7.87
|營業收入
|181.94億
|178.14億
|170.62億
|194.19億
|213.25億
詳細資訊請看美股內頁：
L3哈里斯科技(LHX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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