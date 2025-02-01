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鉅亨速報 - Factset 最新調查：L3哈里斯科技(LHX-US)EPS預估下修至13.88元，預估目標價為267.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對L3哈里斯科技(LHX-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.21元下修至13.88元，其中最高估值14.62元，最低估值10.73元，預估目標價為267.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.62(14.62)16.0517.719.52
最低值10.73(13.38)11.811216.41
平均值13.25(14.11)14.5415.0617.96
中位數13.88(14.21)15.2114.9117.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值224.10億234.00億243.53億253.41億
最低值213.97億221.59億228.29億250.00億
平均值219.40億229.51億237.88億251.70億
中位數220.59億230.16億239.65億251.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.199.095.496.447.87
營業收入181.94億178.14億170.62億194.19億213.25億

詳細資訊請看美股內頁：
L3哈里斯科技(LHX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLHX

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