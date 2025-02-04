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鉅亨速報 - Factset 最新調查：L3哈里斯科技(LHX-US)EPS預估下修至13.38元，預估目標價為259.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對L3哈里斯科技(LHX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.8元下修至13.38元，其中最高估值14.62元，最低估值10.65元，預估目標價為259.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.62(14.62)16.0517.1916.41
最低值10.65(10.65)11.811216.19
平均值12.5(12.66)13.7814.6716.3
中位數13.38(13.8)12.8514.3816.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值223.03億234.95億242.37億252.08億
最低值214.12億225.32億228.29億250.00億
平均值220.39億229.75億238.23億251.04億
中位數220.89億229.76億239.65億251.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.199.095.496.447.87
營業收入181.94億178.14億170.62億194.19億213.25億

詳細資訊請看美股內頁：
L3哈里斯科技(LHX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLHX

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