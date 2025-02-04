鉅亨速報 - Factset 最新調查：L3哈里斯科技(LHX-US)EPS預估下修至13.38元，預估目標價為259.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對L3哈里斯科技(LHX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.8元下修至13.38元，其中最高估值14.62元，最低估值10.65元，預估目標價為259.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.62(14.62)
|16.05
|17.19
|16.41
|最低值
|10.65(10.65)
|11.81
|12
|16.19
|平均值
|12.5(12.66)
|13.78
|14.67
|16.3
|中位數
|13.38(13.8)
|12.85
|14.38
|16.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|223.03億
|234.95億
|242.37億
|252.08億
|最低值
|214.12億
|225.32億
|228.29億
|250.00億
|平均值
|220.39億
|229.75億
|238.23億
|251.04億
|中位數
|220.89億
|229.76億
|239.65億
|251.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.19
|9.09
|5.49
|6.44
|7.87
|營業收入
|181.94億
|178.14億
|170.62億
|194.19億
|213.25億
詳細資訊請看美股內頁：
L3哈里斯科技(LHX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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