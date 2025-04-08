鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估下修至7.5元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.64元下修至7.5元，其中最高估值8.19元，最低估值7元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.19(8.19)
|9.52
|10.77
|最低值
|7(7)
|7.36
|8.27
|平均值
|7.57(7.65)
|8.59
|9.78
|中位數
|7.5(7.64)
|8.62
|9.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|155.69億
|162.52億
|177.25億
|最低值
|152.35億
|155.05億
|161.03億
|平均值
|154.09億
|159.82億
|166.95億
|中位數
|154.51億
|160.89億
|166.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|7.34
|6.15
|5.19
|8.55
|營業收入
|128.27億
|112.24億
|131.95億
|173.38億
|207.59億
詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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