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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估下修至7.5元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.64元下修至7.5元，其中最高估值8.19元，最低估值7元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.19(8.19)9.5210.77
最低值7(7)7.368.27
平均值7.57(7.65)8.599.78
中位數7.5(7.64)8.629.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值155.69億162.52億177.25億
最低值152.35億155.05億161.03億
平均值154.09億159.82億166.95億
中位數154.51億160.89億166.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.277.346.155.198.55
營業收入128.27億112.24億131.95億173.38億207.59億

詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSYF

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