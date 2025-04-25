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鉅亨速報 - Factset 最新調查：億磐系統EPAM-US的目標價調降至235元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對億磐系統(EPAM-US)提出目標價估值：中位數由242.5元下修至235元，調降幅度3.09%。其中最高估值300元，最低估值167元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予億磐系統評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀2位。

億磐系統今(25日)收盤價為158.16元。近5日股價上漲3.09%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EPAM市場預估目標價

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