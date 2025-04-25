鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為273.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.11元上修至6.25元，其中最高估值6.51元，最低估值6元，預估目標價為273.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.51(6.19)
|7.65
|9.33
|8.82
|最低值
|6(6)
|6.77
|7.41
|8.33
|平均值
|6.23(6.11)
|7.11
|8.13
|8.58
|中位數
|6.25(6.11)
|7.08
|8.18
|8.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.76億
|31.78億
|33.85億
|35.28億
|最低值
|28.91億
|30.31億
|32.47億
|34.62億
|平均值
|29.38億
|31.14億
|33.27億
|34.95億
|中位數
|29.55億
|31.11億
|33.54億
|34.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.57
|8.67
|7.73
|7.88
|6.69
|營業收入
|21.47億
|28.31億
|28.86億
|29.51億
|28.93億
詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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