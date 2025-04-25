search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為273.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.11元上修至6.25元，其中最高估值6.51元，最低估值6元，預估目標價為273.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.51(6.19)7.659.338.82
最低值6(6)6.777.418.33
平均值6.23(6.11)7.118.138.58
中位數6.25(6.11)7.088.188.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.76億31.78億33.85億35.28億
最低值28.91億30.31億32.47億34.62億
平均值29.38億31.14億33.27億34.95億
中位數29.55億31.11億33.54億34.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.578.677.737.886.69
營業收入21.47億28.31億28.86億29.51億28.93億

詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWST

相關行情

台股首頁我要存股
West Pharmaceutical Services, Inc.210.335-3.60%

延伸閱讀


Empty