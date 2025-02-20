鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調降至272元，幅度約4.56%
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)提出目標價估值：中位數由285元下修至272元，調降幅度4.56%。其中最高估值325元，最低估值240元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予West Pharmaceutical Services, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀0位。
West Pharmaceutical Services, Inc.今(20日)收盤價為202.49元。近5日股價下跌4.56%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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