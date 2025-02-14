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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調降至355元，幅度約5.33%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)提出目標價估值：中位數由375元下修至355元，調降幅度5.33%。其中最高估值400元，最低估值275元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予West Pharmaceutical Services, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。

West Pharmaceutical Services, Inc.今(14日)收盤價為199.11元。近5日股價下跌5.33%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WST市場預估目標價

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West Pharmaceutical Services, Inc.199.11-38.22%

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