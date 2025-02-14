鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調降至355元，幅度約5.33%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)提出目標價估值：中位數由375元下修至355元，調降幅度5.33%。其中最高估值400元，最低估值275元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予West Pharmaceutical Services, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。
West Pharmaceutical Services, Inc.今(14日)收盤價為199.11元。近5日股價下跌5.33%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調升至367.5元，幅度約4.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)EPS預估下修至10.25元，預估目標價為355.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為36.63元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估下修至4.21元，預估目標價為152.00元
上一篇
下一篇