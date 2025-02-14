search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估下修至7.06元，預估目標價為355.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.42元下修至7.06元，其中最高估值7.71元，最低估值6元，預估目標價為355.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.71(7.71)9.357.617.85
最低值6(7.06)6.567.187.85
平均值6.85(7.45)7.87.357.85
中位數7.06(7.42)7.57.257.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.84億33.49億32.69億34.25億
最低值28.78億29.87億31.35億34.25億
平均值29.70億31.79億32.18億34.25億
中位數29.90億31.68億32.50億34.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.578.677.737.886.69
營業收入21.47億28.31億28.86億29.51億28.93億

詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWST

相關行情

台股首頁我要存股
West Pharmaceutical Services, Inc.217.039.00%

延伸閱讀


Empty