鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估下修至7.06元，預估目標價為355.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.42元下修至7.06元，其中最高估值7.71元，最低估值6元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.71(7.71)
|9.35
|7.61
|7.85
|最低值
|6(7.06)
|6.56
|7.18
|7.85
|平均值
|6.85(7.45)
|7.8
|7.35
|7.85
|中位數
|7.06(7.42)
|7.5
|7.25
|7.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.84億
|33.49億
|32.69億
|34.25億
|最低值
|28.78億
|29.87億
|31.35億
|34.25億
|平均值
|29.70億
|31.79億
|32.18億
|34.25億
|中位數
|29.90億
|31.68億
|32.50億
|34.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.57
|8.67
|7.73
|7.88
|6.69
|營業收入
|21.47億
|28.31億
|28.86億
|29.51億
|28.93億
詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調升至367.5元，幅度約4.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調降至355元，幅度約5.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體(PAYC-US)EPS預估上修至8.69元，預估目標價為219.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫爾森庫爾斯(TAP-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為63.50元
上一篇
下一篇