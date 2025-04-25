現在換誰剉咧等？PIMCO：不敢動鮑爾了 川普正打算把手伸進「這裡」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-25 20:02

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PIMCO 今 (25) 日發表最新看法，雖然川普總統表示無意解僱聯準會主席鮑爾，但川普政府或許會測試「支持聯準會獨立性的法律」。最近在各個獨立機構的解雇事件，似乎都是在測試長期法律先例的合憲性，這一動向不僅引發金融市場波動，更可能對美國資本市場與美元地位構成長遠衝擊。

川普上週再度批評聯準會政策「反應太慢」，稱若他願意，「鮑爾很快就會離開」，隨後白宮國家經濟會議主任哈塞特也透露，川普正在「研究」撤換鮑爾的可能性。雖然川普隨後強調無意解雇鮑爾，但連番言論仍令市場對聯準會獨立性產生疑慮，美股、美元與美債價格皆因此波動。

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PIMCO 指出，聯準會自 1970 年代尼克森時代起強化獨立性，這項制度設計為維護貨幣政策決策免受政治干預，是美元作為全球儲備貨幣及美債避險資產地位的基石。然而，川普的言行正對這一長期共識構成挑戰。

根據《聯邦儲備法》（Federal Reserve Act），聯準會理事僅能因「正當理由」被免職，主要是重大失職或舞弊行為，與單純政策歧見無關。鮑爾本人也已明言，任期至 2026 年 5 月結束前不會辭職，強調「聯準會永遠不會受到政治壓力的影響」。

PIMCO 認為，即使川普設法解雇鮑爾，從實務與法律角度看，其實益有限。聯準會的貨幣政策由聯邦公開市場委員會（FOMC）集體決策，不僅鮑爾一人可左右政策走向。即便更換主席，FOMC 仍由七名理事與地方聯儲銀行行長組成，需過半同意方能改變利率政策。即使新主席如紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）或現任理事沃勒（Christopher Waller）上任，亦不保證立場偏鴿。

此外，聯準會主席任命需參議院過半支持，而包括共和黨在內的部分參議員長期支持聯準會獨立性。前多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）等人可能在新任命上採取審慎立場。

更重要的是，川普近期已解職多個獨立機構領導人，如聯邦貿易委員會（FTC）與國家勞工關係委員會（NLRB）委員，引發外界質疑其是否意圖系統性弱化獨立機構。此類解職行為引發「漢弗萊案」（Humphrey’s Executor v. United States, 1935）是否仍具效力的憲政爭議。該案判定總統不得隨意解雇具法定任期的獨立機構成員，保護其免受政治干擾。

相關案件已進入最高法院審理，預計最快 6 月底裁決。若法院推翻漢弗萊案，恐打開總統以政策分歧為由，解雇聯準會主席與其他獨立機構成員的大門。雖有部分保守派大法官支持加強行政權力，但也有如阿利托（Samuel Alito）等人主張聯準會具「特殊歷史與功能背景」，應與其他獨立機構區別看待。

諷刺的是，川普政府曾在 2024 年行政命令中強化對多數金融監理機構的總統控制權，但特別豁免聯準會的利率制定職能，間接承認其政策獨立性。

PIMCO 強調，即使法院對聯準會法律地位作出微調，也可能動搖投資人對美債與美元的信心。長期以來，聯準會獨立性是美國通膨預期穩定的關鍵，也是投資人信任美債的核心條件。一旦市場擔憂貨幣政策受政治干擾，可能引發美債殖利率上升與美元貶值，影響全球資產定價。

若川普真意圖透過更換鮑爾以壓低利率，PIMCO 認為其成效恐適得其反。市場可能將此視為聯準會失去獨立性的信號，進一步推升長期利率，反而不利於抵押貸款與企業借貸。