大洗牌！禮來口服減肥藥orforglipron效果碾壓諾和諾德 市值飆破8000億成新藥王

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-25 17:30

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全球 GLP-1 多肽藥物生產業者即將進入口服藥的競爭之中，美國藥廠禮來 (LLY-US)上周四 (24 日) 首個口服小分子 GLP-1 類藥物 orforglipron 在關鍵三期臨床試驗中取得突破性成果，這一消息瞬間激起全球醫藥市場的驚濤駭浪，禮來股價當日暴漲 14.3%，總市值飆升至 7962.73 億美元，超越嬌生(JNJ-US) 、輝瑞 (PFE-US) 等巨頭成為全球醫藥企業榜首，而直接競爭對手諾和諾德股價則應聲下跌 7.63%，市值蒸發逾千億。

這場震驚業界的變革，源自於 GLP-1 類藥物從糖尿病治療到減重領域的跨界突破。GLP-1 是一種由腸道分泌的激素，能透過模擬人體天然飽腹訊號有效抑制食慾、延緩胃排空並調節血糖。

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早在 2005 年，禮來就曾推出全球首款 GLP-1 類藥物艾塞那肽，但因每日需要注射兩次的用藥方式限制市場接受度。直到 2012 年，諾和諾德研發出每周一次的長效製劑司美格魯肽，才真正打開局面。這種需要注射的處方藥物最初僅用於第 2 型糖尿病治療，但隨著其顯著的減肥效果被患者自發發掘，2021 年 FDA 破例批准其用於肥胖管理，因此開啟一場席捲全球的「減肥藥革命」。

根據禮來公佈的數據，orforglipron 在停藥後體重反彈率顯著低於司美格魯肽，這對長期治療效果至關重要。臨床試驗中，服用 orforglipron 患者在停藥一年後平均僅反彈 12% 的減重量，而司美格魯肽組這一數字高達 67%。這種差異源自於藥物作用機制的不同，orforglipron 不僅能活化 GLP-1 受體，還能調節其他代謝通路，形成更持久的體重調控效果。Orforglipron 最初由中外製藥公司發現，2018 年授權給禮來。

儘管 GLP-1 紅遍全球，但事實上，現在還沒有任何一款 GLP-1 口服版藥物獲批於減重適應症。2019 年 9 月，司美格魯肽口服版在美國上市，商品名 Rybelsus，用於第 2 型糖尿病。

去年 8 月，諾和諾德在半年報中披露，口服司美格魯肽的減重 III 期 OASIS 4 研究完成，由於該藥廠迄今未公布後續進展。禮來新藥因此獲得市場強烈關注的根本原因。禮來預估今年底前將向多國監管機構提交體重管理的上市申請，第二型糖尿病的治療適應症則預計在 2026 年提交申請。

近年，司美格魯肽的爆炸性成長重塑醫藥產業格局，該藥物去年全球銷售額突破 310 億美元，佔諾和諾德全年營收的 70%，遠超過 A 股醫藥龍頭雲南白藥全年營收的四倍，而面對諾和諾德的壟斷地位，禮來始終在尋求突破。

禮來最新研發的 orforglipron 是首款口服小分子 GLP-1 藥物，突破了傳統 GLP-1 類藥物必須注射的限制。臨床數據顯示，該藥物在減重效果上與司美格魯肽注射相當，但患者無需忍受針頭恐懼，且無需嚴格遵循餐前服藥的限制。

這場藥物形態的創新競賽背後，是兩大巨頭長達 20 年的技術遊戲。諾和諾德憑藉司美格魯肽建構的護城河正面臨嚴峻挑戰，其口服片劑 Rybelsus 雖已上市，但僅限於糖尿病治療且需空腹服用，而禮來的 orforglipron 在三期試驗中展現出更優的便利性和患者依從性。

更令諾和諾德焦慮的是，禮來還在同步推進更高劑量的減重適應症研發，一旦獲準或將直接威脅諾和諾德的核心市場。

禮來市值狂飆，反映出投資人對口服減肥藥市場潛力的狂熱追捧。分析師指出，全球肥胖人口超過 10 億，若 orforglipron 定價策略得當，可望複製司美格魯肽的銷售奇蹟。

摩根士丹利預估，2030 年全球減肥藥市場規模將突破千億美元，其中口服劑佔比將超過 60%。

此外，禮來的階段性勝利正吸引更多資本湧入。在波士頓生物科技園區，新創公司正嘗試將 GLP-1 與其他減肥標靶結合，試圖開發出療效較佳的複方製劑。同時，監管機構面臨前所未有的挑戰，如何平衡減肥藥的安全性與有效性，如何在鼓勵創新與防範濫用之間找到平衡。