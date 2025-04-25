日月光發布設備能源管理白皮書 打造低碳未來

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-25 17:14

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日月光呼應全球永續趨勢與客戶端的高標準要求，高雄廠資深副總經理洪松井、副總經理李政傑、副總經理李叔霞、副總經理陳俊銘代表發布《設備能源管理白皮書》以攜手供應夥伴共同提升能源效率。

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日月光 2023 年起針對製程耗能熱點與採購需求啟動節能設計計畫，透過白皮書制定標準與創新設計，攜手供應商開發下世代低耗能高效率設備，單位產出耗電量預期降低 20%，積極引導整體能源管理方案的優化應用，並持續深化響應聯合國永續發展目標的承諾，致力建構低碳且具韌性的供應網絡體系。

日月光高雄廠支持循環經濟與綠色消費，推動產業價值與環境責任的平衡，堅持以可持續性生產模式，舉辦論壇鼓勵上下游供應夥伴展示最新節能技術與低碳解決方案，由大全彩藝、克雷爾科技、阿托科技、志聖工業、印能科技、Sumitomo 等供應商進行減碳實務經驗分享及創新節能設計案例展示，強化與會企業合作關係，以掌握最新碳排資訊與應用實例，促進供應鏈各環節在節能減碳技術上的資訊共享與資源整合，共同建立緊密且具韌性的永續合作，擴大影響力推動半導體產業升級與促進技術創新、創造強化產業創新驅動力。

日月光高雄廠 2024 年參與經濟部「日月光半導體永續供應鏈升級轉型計畫」，攜手志聖工業、盛興科技、一詮精密工業、大全彩藝工業、利紳科技、亞東工業氣體、佳崨科技、日益和、克雷爾科技、展佑自動化機械、添鴻科技、鈦昇科技、億力鑫系統科技、復盛精密工業共 14 家供應商共同推動碳管理模式導入。

日月光該計畫截至 2025 年 3 月已成功累積減碳 1.5 萬噸，預計今年度將完成輔導供應商導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查與 ISO 14067 產品碳足跡盤查，以有效掌握排放熱點，進一步協助供應商擬定符合科學基礎減量的減碳目標，逐步達成日月光 2030 年整體供應鏈碳足跡下降 20% 的目標，呼應國際間溫室氣體管理涵蓋範疇三的趨勢，促使供應商及早採取減碳行動對策減少碳排放。

隨著國際碳管理法規及客戶減碳要求日趨嚴格，企業須從上游材料至下游製程全面檢視，日月光為企業永續轉型注入關鍵動能，規劃與高雄市政府淨零學院合作設計專業課程培育產業綠領人才，以協助供應夥伴提升整體減碳知識素養與實務操作能力。