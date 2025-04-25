美科技巨頭對「AI行動計畫」提政策建議 蘋果、輝達、特斯拉交白卷

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 12:50

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美國白宮科技政策辦公室（OSTP）在其官方網站上公開了各界對「人工智慧行動計畫」提交的全部書面意見，總數達到驚人的 10068 份。該政策文件旨在強化美國在人工智慧 (AI) 領域的領先地位，避免繁瑣的監管阻礙 AI 創新。

OSTP 在 2 月 6 日發布了關於編制該計劃的徵求意見書，向所有利益相關者徵求反饋，意見徵集期於 3 月 15 日結束。

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這次公開的意見中，除了 OpenAI 和 Anthropic 等 AI 新興企業外，傳統科技巨頭如 Meta(META-US)、Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等也積極參與。法國 AI 公司 Mistral 也參與了回饋，顯示出國際企業對美國 AI 政策的關注。

OSTP 主任 Michael Kratsios 表示，公眾的廣泛回饋反映了各界對這項政策文件的高度期待。他強調，未來的 AI 行動計畫將更著重於活化美國的創新，推動 AI 發展。

Kratsios 在外交關係委員會的演講中提到，政府應更好地分配公共研發資金，制定合理的監管制度，以保障安全而不妨礙創新，同時主動採用美國企業的優秀產品，促進出口。

在處理開源與閉源的問題上，Meta 和 Mistral 等公司堅定支持開源，認為開源模型能夠促進全球開發者的創新，並增強技術的透明度與可信度。 Meta 指出，限制開源模型的出口只會推動全球開發者轉向中國的解決方案，損害美國的利益。 OpenAI 則認為，開源與閉源並非對立，二者可以互補，共同服務美國的 AI 生態。

在 AI 安全監管方面，Anthropic 提出了建立權威的第三方測試和評估機制的建議，強調應對潛在的超級 AI 系統進行持續的安全評估。 OpenAI 則擔心各州過於嚴格的法規會抑制創新，建議以輕監管為主，輔以明確的技術標準。相較之下，Google、Microsoft 和 Amazon 主張基於現有框架的產業自律。

在出口管制與地緣競爭方面，OpenAI 和 Anthropic 支持對高端 GPU 和模式權重的出口管制，並強調美國政府應確保在與中國的競爭中保持優勢。 Google 則呼籲採取平衡的出口管制措施，以保護國家安全的同時促進美國的全球業務。

各公司普遍歡迎政府在 AI 發展中發揮積極作用，但對政府角色的理解有所不同。 微軟、Google 和亞馬遜希望政府作為基礎設施投資者，優先投資 AI 相關領域。而 OpenAI 與 Anthropic 則期待政府在技術戰略和安全監管方面發揮更大作用。 Meta 和 Mistral 對政府的干預持謹慎態度，擔心過度監管會扼殺創新。