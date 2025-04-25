韓系車集體「消失」！比亞迪上海車展5款新車齊發 小米靜態參展成最尷尬主角

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-25 12:20

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2025 年上海車展日前正式開幕，這場汽車業盛會不僅見證新能源汽車市場的強勢復甦，更成為全球汽車產業技術博弈的焦點舞台。在這場以「科技平權」為主題的盛宴中，自主品牌展現出碾壓式的技術自信，而外資品牌則在沉默中悄然醞釀變革。

中國知名財經作家吳曉波旗下微信公衆號「吳曉波頻道」今 (25) 日刊文指出，從展館佈局可一窺中國車市經歷 700 多天價格戰後的殘酷格局。

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市場格局的重塑在價格戰中可見端倪，主流合資品牌集體失語，日系品牌展位面積縮減 40%，韓系品牌更集體缺席。

定位於中型 SUV 的海獅 06 系列首次搭載第五代 DM 技術，16 萬至 20 萬元 (人民幣，下同) 的預售價格區間直接殺入主流合資燃油車腹地，海豹 06EV 則以 12-15 萬元的價格區間重塑純電轎車市場格局，更具突破性的是全球首發的超混旅行車海豹 06DM-i 旅行版，綜合續航最高可達 2100 公里，百公里虧電油耗僅 2.9L，完美平衡了性能與實用性。

王朝網陣營同樣重磅出擊，全新 D 級 SUV Dynasty-D 概念車首次公開亮相，5.3 公尺的巨型車身搭配全球最長一體式貫穿燈組，將中式豪華演繹得淋漓盡致。夏系列 SUV 憑藉 3045mm 軸距與四種國風配色，成為中大型 SUV 市場的新標竿。

比亞迪已經上市的漢 L EV 和唐 L EV 組更憑藉 500 公里續航和 605 公里四驅版，重新定義 20 萬至 30 萬元級旗艦 SUV 的標準。

在智慧駕駛領域，比亞迪展現出驚人的迭代速度，展場中現身的 10 餘款車中，逾半搭載不同等級的智駕系統。天神之眼系統實現從高速 NOA 到城市領航的跨越，靈鳶無人機系統更是首創車載無人機連動方案，未來將涵蓋王朝、海洋、騰勢等全系 SUV。

更值得關注的是，比亞迪與華為合作的智駕方案已在部分車型上實現 OTA 升級，標誌著兩大科技巨頭在汽車領域的深度融合。

車展另一個亮點是技術路線的多元化探索。文中指出，本屆車展技術趨勢有三大亮點。第一是「閃充大戰」，其次是「底盤革命」，第三是「大模型上車」，今年爆火的 DeepSeek 成為車展一大技術關鍵詞。

吉利旗下遠程新能源展出的甲醇混動技術引發廣泛關注，1500 公里超長續航和每公升 3 元人民幣 (約台幣 14 元) 左右的燃料成本，使其成為高寒地區用戶的理想選擇。長城汽車則展示其獨創的「泛內燃機戰略」，4.0T V8 發動機與電機組成的混動系統，在保證澎湃動力的同時，實現碳排放降低 40%。這種「新舊動能並存」的技術路線，凸顯中國汽車業務實的發展哲學。

BMW、吉利、東風等十幾家車企密集宣佈深化 DeepSeek 等 AI 大模型應用。 AI 座艙逐漸從單純的「語音助手」到「出行管家」。

此外，國際市場關注度達到歷史新高。免簽政策吸引超 5 萬名海外觀眾入場，中東、東南亞採購團絡繹不絕。比亞迪攤位成為全球車迷的打卡聖地，巴基斯坦網紅現場直播引來數萬次按讚，中東富豪組團訂購仰望 U8 的場景屢見不鮮。

值得注意的是，外資主管的身影格外忙碌，福斯派出 20 人團隊拆解研究海豹 06DM-i，BMW 工程師則對騰勢 Z9GT 的底盤調校讚不絕口。

另外，政策風向的改變也影響車展基調，中國工信部上周頒布新規禁止車廠宣傳「自動駕駛」等模糊概念，展場內「L3 商用「零接管」等激進表述幾乎絕跡，取而代之的是「安全平權」「全局 AI」等理性訴求。

小米汽車的缺席則成為本屆車展的特殊註腳，此次僅以靜態展車低調示人，智駕領域更完全空白。

除展示「超級壓鑄」「超級電機」「個性選配」外，小米汽車的展場上沒有任何和智駕相關的內容。

技術創新正在重構使用者體驗。蔚來 ET9 首次公開展示的車震模式引發爭議，福特越野場景化展位吸引專業玩家駐足，小鵬飛行車概念模型前始終排著長隊。更具顛覆性的是，場景化行銷興起，智己汽車搭建的巨型直播間即時轉換訂單，奇瑞推出的方言語音包精準擊中區域市場痛點。

在這場科技狂歡的背後，產業鏈變革也悄悄提速，寧德時代發表能量密度達 350Wh/kg 的固態電池原型，華為乾崑 ADS 4 系統實現高速 L3 級自動駕駛，地平線征程 6 晶片算力突破 500TOPS。