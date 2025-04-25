鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 04:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.08元，其中最高估值8.86元，最低估值3.43元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.86(8.28)
|17.29
|21.26
|23.05
|最低值
|3.43(3.43)
|5.98
|5.4
|6.19
|平均值
|6.83(6.85)
|10.43
|13.23
|14.89
|中位數
|7.08(7.3)
|9.72
|13.08
|15.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,405.99億
|1,786.01億
|1,871.65億
|最低值
|898.24億
|903.29億
|1,090.59億
|平均值
|1,164.82億
|1,220.92億
|1,303.01億
|中位數
|1,157.12億
|1,153.95億
|1,195.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|營業收入
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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