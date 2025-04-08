鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融RJF-US的目標價調降至161元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)提出目標價估值：中位數由166.5元下修至161元，調降幅度3.3%。其中最高估值183元，最低估值126元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予雷蒙詹姆斯金融評價：積極樂觀5位、保持中立11位、保守悲觀0位。
雷蒙詹姆斯金融今(8日)收盤價為128.8元。近5日股價下跌3.3%，標普指數下跌9.79%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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