search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估下修至10.85元，預估目標價為174.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 04:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.07元下修至10.85元，其中最高估值11.84元，最低估值10.21元，預估目標價為174.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.84(11.84)12.6914.08
最低值10.21(10.45)11.1712.51
平均值10.93(11.03)11.7912.97
中位數10.85(11.07)11.8412.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值145.37億157.94億166.09億
最低值139.61億148.36億158.49億
平均值142.24億152.16億162.90億
中位數141.93億151.94億163.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.896.636.987.979.70
營業收入81.98億98.76億111.76億130.13億149.36億

詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRJF

相關行情

台股首頁我要存股
雷蒙詹姆斯金融141.892.74%

延伸閱讀


Empty