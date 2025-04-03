鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估下修至10.85元，預估目標價為174.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.07元下修至10.85元，其中最高估值11.84元，最低估值10.21元，預估目標價為174.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.84(11.84)
|12.69
|14.08
|最低值
|10.21(10.45)
|11.17
|12.51
|平均值
|10.93(11.03)
|11.79
|12.97
|中位數
|10.85(11.07)
|11.84
|12.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|145.37億
|157.94億
|166.09億
|最低值
|139.61億
|148.36億
|158.49億
|平均值
|142.24億
|152.16億
|162.90億
|中位數
|141.93億
|151.94億
|163.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.89
|6.63
|6.98
|7.97
|9.70
|營業收入
|81.98億
|98.76億
|111.76億
|130.13億
|149.36億
詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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