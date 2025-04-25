鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷SKX-US的目標價調降至61元，幅度約8.96%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)提出目標價估值：中位數由67元下修至61元，調降幅度8.96%。其中最高估值85元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予美商思凱捷評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。
美商思凱捷今(25日)收盤價為50.46元。近5日股價上漲8.96%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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