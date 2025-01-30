鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估上修至10.93元，預估目標價為176.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.65元上修至10.93元，其中最高估值11.59元，最低估值10.19元，預估目標價為176.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.59(11.59)
|12.85
|14.21
|最低值
|10.19(10.13)
|10.87
|12.5
|平均值
|10.86(10.75)
|11.84
|13.16
|中位數
|10.93(10.65)
|11.9
|12.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|145.48億
|156.91億
|167.58億
|最低值
|139.61億
|147.90億
|158.49億
|平均值
|142.05億
|151.89億
|164.03億
|中位數
|142.44億
|151.18億
|165.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.89
|6.63
|6.98
|7.97
|9.70
|營業收入
|81.98億
|98.76億
|111.76億
|130.13億
|149.36億
詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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