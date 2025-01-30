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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估上修至10.93元，預估目標價為176.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.65元上修至10.93元，其中最高估值11.59元，最低估值10.19元，預估目標價為176.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.59(11.59)12.8514.21
最低值10.19(10.13)10.8712.5
平均值10.86(10.75)11.8413.16
中位數10.93(10.65)11.912.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值145.48億156.91億167.58億
最低值139.61億147.90億158.49億
平均值142.05億151.89億164.03億
中位數142.44億151.18億165.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.896.636.987.979.70
營業收入81.98億98.76億111.76億130.13億149.36億

詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRJF

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