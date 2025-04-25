search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為5.52元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 02:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.34元，其中最高估值0.39元，最低估值0.23元，預估目標價為5.52元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.39(0.39)0.460.480.45
最低值0.23(0.19)0.250.260.44
平均值0.34(0.33)0.390.420.44
中位數0.34(0.35)0.410.430.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值236.41億246.02億251.51億243.34億
最低值200.36億203.87億205.98億243.34億
平均值220.42億229.77億233.06億243.34億
中位數222.55億230.49億234.80億243.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.510.340.800.130.25
營業收入249.11億262.42億261.81億240.63億207.90億

詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOK

相關行情

台股首頁我要存股
諾基亞4.87-8.29%

延伸閱讀


Empty