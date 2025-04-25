鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影PEN-US的目標價調升至322.5元，幅度約3.53%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對半影(PEN-US)提出目標價估值：中位數由311.5元上修至322.5元，調升幅度3.53%。其中最高估值340元，最低估值260元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予半影評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀1位。
半影今(25日)收盤價為290元。近5日股價上漲3.53%，標普指數上漲1.9%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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