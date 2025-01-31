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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞NOK-US的目標價調降至5.1元，幅度約3.12%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對諾基亞(NOK-US)提出目標價估值：中位數由5.26元下修至5.1元，調降幅度3.12%。其中最高估值7.09元，最低估值3.44元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予諾基亞評價：積極樂觀17位、保持中立8位、保守悲觀4位。

諾基亞今(31日)收盤價為4.705元。近5日股價下跌3.12%，標普指數下跌0.78%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NOK市場預估目標價

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