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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為5.39元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.34元，其中最高估值0.39元，最低估值0.19元，預估目標價為5.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.39(0.39)0.460.480.45
最低值0.19(0.19)0.250.260.42
平均值0.33(0.33)0.380.410.43
中位數0.34(0.34)0.390.410.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值226.77億237.88億247.97億243.34億
最低值200.36億203.87億205.98億243.34億
平均值214.98億223.33億228.07億243.34億
中位數217.03億227.83億231.60億243.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.510.340.800.130.25
營業收入249.11億262.42億261.81億240.63億207.90億

詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOK

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