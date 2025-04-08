鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為5.39元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.34元，其中最高估值0.39元，最低估值0.19元，預估目標價為5.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.39(0.39)
|0.46
|0.48
|0.45
|最低值
|0.19(0.19)
|0.25
|0.26
|0.42
|平均值
|0.33(0.33)
|0.38
|0.41
|0.43
|中位數
|0.34(0.34)
|0.39
|0.41
|0.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|226.77億
|237.88億
|247.97億
|243.34億
|最低值
|200.36億
|203.87億
|205.98億
|243.34億
|平均值
|214.98億
|223.33億
|228.07億
|243.34億
|中位數
|217.03億
|227.83億
|231.60億
|243.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.51
|0.34
|0.80
|0.13
|0.25
|營業收入
|249.11億
|262.42億
|261.81億
|240.63億
|207.90億
詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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