鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘博(CB-US)EPS預估上修至21.48元，預估目標價為307.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 02:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對丘博(CB-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.12元上修至21.48元，其中最高估值22.65元，最低估值19.69元，預估目標價為307.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.65(22.35)
|26.79
|30.16
|最低值
|19.69(19.5)
|22.73
|25.85
|平均值
|21.28(21.03)
|25.58
|27.95
|中位數
|21.48(21.12)
|25.78
|27.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|605.14億
|645.22億
|613.10億
|最低值
|540.52億
|567.47億
|591.73億
|平均值
|556.90億
|591.09億
|604.20億
|中位數
|545.86億
|582.75億
|607.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.79
|19.27
|12.55
|21.80
|22.70
|營業收入
|360.52億
|409.55億
|431.24億
|499.97億
|558.85億
詳細資訊請看美股內頁：
丘博(CB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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