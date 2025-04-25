search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘博(CB-US)EPS預估上修至21.48元，預估目標價為307.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 02:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對丘博(CB-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.12元上修至21.48元，其中最高估值22.65元，最低估值19.69元，預估目標價為307.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值22.65(22.35)26.7930.16
最低值19.69(19.5)22.7325.85
平均值21.28(21.03)25.5827.95
中位數21.48(21.12)25.7827.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值605.14億645.22億613.10億
最低值540.52億567.47億591.73億
平均值556.90億591.09億604.20億
中位數545.86億582.75億607.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.7919.2712.5521.8022.70
營業收入360.52億409.55億431.24億499.97億558.85億

詳細資訊請看美股內頁：
丘博(CB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCB

相關行情

台股首頁我要存股
丘博282.67-0.64%

延伸閱讀


Empty