鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘博(CB-US)EPS預估下修至23.42元，預估目標價為304.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對丘博(CB-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.85元下修至23.42元，其中最高估值24.86元，最低估值19.8元，預估目標價為304.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.86(24.86)
|26.64
|28.57
|最低值
|19.8(19.8)
|24.25
|26.95
|平均值
|22.93(23.58)
|25.83
|27.6
|中位數
|23.42(23.85)
|26.08
|27.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|556.84億
|598.65億
|598.14億
|最低值
|540.26億
|566.33億
|598.14億
|平均值
|547.87億
|578.48億
|598.14億
|中位數
|548.08億
|573.67億
|598.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.79
|19.27
|12.55
|21.80
|營業收入
|360.52億
|409.55億
|431.24億
|499.97億
詳細資訊請看美股內頁：
丘博(CB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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