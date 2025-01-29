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鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘博(CB-US)EPS預估下修至23.42元，預估目標價為304.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對丘博(CB-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.85元下修至23.42元，其中最高估值24.86元，最低估值19.8元，預估目標價為304.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值24.86(24.86)26.6428.57
最低值19.8(19.8)24.2526.95
平均值22.93(23.58)25.8327.6
中位數23.42(23.85)26.0827.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值556.84億598.65億598.14億
最低值540.26億566.33億598.14億
平均值547.87億578.48億598.14億
中位數548.08億573.67億598.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS7.7919.2712.5521.80
營業收入360.52億409.55億431.24億499.97億

詳細資訊請看美股內頁：
丘博(CB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCB

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