鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至3.64元，預估目標價為308.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對半影(PEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.79元下修至3.64元，其中最高估值3.85元，最低估值3.37元，預估目標價為308.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.85(4.44)
|5.82
|7.24
|7.92
|最低值
|3.37(3.42)
|4.29
|4.73
|7.16
|平均值
|3.65(3.8)
|4.92
|6.19
|7.45
|中位數
|3.64(3.79)
|4.94
|6.21
|7.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.70億
|15.84億
|17.92億
|20.50億
|最低值
|13.46億
|15.09億
|16.79億
|19.22億
|平均值
|13.55億
|15.45億
|17.47億
|19.72億
|中位數
|13.53億
|15.46億
|17.57億
|19.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.44
|0.14
|-0.05
|2.32
|營業收入
|5.60億
|7.48億
|8.47億
|10.59億
詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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