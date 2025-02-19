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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估下修至3.64元，預估目標價為308.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對半影(PEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.79元下修至3.64元，其中最高估值3.85元，最低估值3.37元，預估目標價為308.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.85(4.44)5.827.247.92
最低值3.37(3.42)4.294.737.16
平均值3.65(3.8)4.926.197.45
中位數3.64(3.79)4.946.217.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.70億15.84億17.92億20.50億
最低值13.46億15.09億16.79億19.22億
平均值13.55億15.45億17.47億19.72億
中位數13.53億15.46億17.57億19.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.440.14-0.052.32
營業收入5.60億7.48億8.47億10.59億

詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPEN

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