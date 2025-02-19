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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影PEN-US的目標價調升至308元，幅度約17.56%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對半影(PEN-US)提出目標價估值：中位數由262元上修至308元，調升幅度17.56%。其中最高估值340元，最低估值238元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予半影評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。

半影今(19日)收盤價為271.14元。近5日股價上漲17.56%，標普指數上漲1.01%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PEN市場預估目標價

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