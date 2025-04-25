鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至13.98元，預估目標價為184.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.71元上修至13.98元，其中最高估值16.41元，最低估值12.69元，預估目標價為184.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.41(16.41)
|18.34
|18.42
|最低值
|12.69(12.69)
|14.75
|17
|平均值
|14.01(13.73)
|15.75
|17.69
|中位數
|13.98(13.71)
|15.72
|17.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|177.50億
|185.30億
|194.34億
|最低值
|162.60億
|162.78億
|184.24億
|平均值
|173.41億
|179.25億
|188.85億
|中位數
|173.90億
|179.25億
|188.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.60
|17.83
|15.50
|10.70
|17.72
|營業收入
|129.53億
|127.98億
|152.02億
|205.40億
|236.34億
詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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