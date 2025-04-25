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鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至13.98元，預估目標價為184.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.71元上修至13.98元，其中最高估值16.41元，最低估值12.69元，預估目標價為184.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值16.41(16.41)18.3418.42
最低值12.69(12.69)14.7517
平均值14.01(13.73)15.7517.69
中位數13.98(13.71)15.7217.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值177.50億185.30億194.34億
最低值162.60億162.78億184.24億
平均值173.41億179.25億188.85億
中位數173.90億179.25億188.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.6017.8315.5010.7017.72
營業收入129.53億127.98億152.02億205.40億236.34億

詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDFS

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