鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估上修至3.74元，預估目標價為320.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對半影(PEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.66元上修至3.74元，其中最高估值4.33元，最低估值3.41元，預估目標價為320.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.33(3.88)
|5.93
|7.12
|7.96
|最低值
|3.41(3.37)
|4.42
|5.58
|7.15
|平均值
|3.76(3.67)
|5.03
|6.31
|7.67
|中位數
|3.74(3.66)
|4.96
|6.2
|7.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.60億
|15.73億
|18.02億
|20.60億
|最低值
|13.47億
|15.20億
|17.01億
|19.22億
|平均值
|13.54億
|15.45億
|17.54億
|19.91億
|中位數
|13.54億
|15.41億
|17.49億
|19.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.44
|0.14
|-0.05
|2.32
|0.36
|營業收入
|5.60億
|7.48億
|8.47億
|10.59億
|11.95億
詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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