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鉅亨速報 - Factset 最新調查：半影(PEN-US)EPS預估上修至3.74元，預估目標價為320.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對半影(PEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.66元上修至3.74元，其中最高估值4.33元，最低估值3.41元，預估目標價為320.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.33(3.88)5.937.127.96
最低值3.41(3.37)4.425.587.15
平均值3.76(3.67)5.036.317.67
中位數3.74(3.66)4.966.27.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.60億15.73億18.02億20.60億
最低值13.47億15.20億17.01億19.22億
平均值13.54億15.45億17.54億19.91億
中位數13.54億15.41億17.49億19.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.440.14-0.052.320.36
營業收入5.60億7.48億8.47億10.59億11.95億

詳細資訊請看美股內頁：
半影(PEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPEN

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