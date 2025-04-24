鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace IncDT-US的目標價調降至62元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 22:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)提出目標價估值：中位數由64元下修至62元，調降幅度3.13%。其中最高估值70元，最低估值44元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予Dynatrace Inc評價：積極樂觀25位、保持中立10位、保守悲觀0位。
Dynatrace Inc今(24日)收盤價為45.32元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲1.9%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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