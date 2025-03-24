鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業ERJ-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57元，調升幅度3.64%。其中最高估值65元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予巴西航空工業評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
巴西航空工業今(24日)收盤價為52.64元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲0.51%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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