鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估上修至2.03元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.03元，其中最高估值2.83元，最低估值1.75元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.83(2.83)
|3.86
|5.13
|2.68
|最低值
|1.75(1.75)
|1.96
|2.37
|2.68
|平均值
|2.13(2.11)
|2.73
|3.37
|2.68
|中位數
|2.03(1.99)
|2.59
|3.03
|2.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.17億
|89.52億
|94.02億
|86.96億
|最低值
|70.69億
|75.68億
|83.28億
|86.96億
|平均值
|73.85億
|82.35億
|88.15億
|86.96億
|中位數
|74.11億
|81.68億
|86.63億
|86.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.81
|-0.28
|-1.01
|0.85
|1.94
|營業收入
|38.08億
|42.01億
|45.40億
|52.42億
|65.71億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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