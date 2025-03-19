鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田GFI-US的目標價調升至19.83元，幅度約3.56%
鉅亨網新聞中心 2025-03-19 20:18
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金田(GFI-US)提出目標價估值：中位數由19.15元上修至19.83元，調升幅度3.56%。其中最高估值42.47元，最低估值14.02元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予金田評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀0位。
金田今(19日)收盤價為21.31元。近5日股價上漲3.56%，標普指數上漲0.76%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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