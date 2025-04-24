鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為63.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元下修至2.12元，其中最高估值2.41元，最低估值2.01元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.41(2.41)
|2.74
|3.17
|2.98
|最低值
|2.01(2.01)
|2.2
|2.35
|2.98
|平均值
|2.13(2.14)
|2.4
|2.7
|2.98
|中位數
|2.12(2.15)
|2.39
|2.7
|2.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.83億
|151.45億
|164.19億
|最低值
|98.73億
|125.54億
|131.73億
|平均值
|118.51億
|131.04億
|141.78億
|中位數
|117.56億
|127.95億
|138.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.17
|1.24
|1.67
|2.60
|1.82
|營業收入
|77.19億
|105.72億
|113.52億
|99.51億
|107.53億
詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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