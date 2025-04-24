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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為63.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元下修至2.12元，其中最高估值2.41元，最低估值2.01元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.41(2.41)2.743.172.98
最低值2.01(2.01)2.22.352.98
平均值2.13(2.14)2.42.72.98
中位數2.12(2.15)2.392.72.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值139.83億151.45億164.19億
最低值98.73億125.54億131.73億
平均值118.51億131.04億141.78億
中位數117.56億127.95億138.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.171.241.672.601.82
營業收入77.19億105.72億113.52億99.51億107.53億

詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMB

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