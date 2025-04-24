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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新紀元能源NEE-US的目標價調降至83元，幅度約3.49%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對新紀元能源(NEE-US)提出目標價估值：中位數由86元下修至83元，調降幅度3.49%。其中最高估值103元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予新紀元能源評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀1位。

新紀元能源今(24日)收盤價為67.26元。近5日股價上漲3.49%，標普指數上漲1.9%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NEE市場預估目標價

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