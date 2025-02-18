鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元下修至2.07元，其中最高估值2.25元，最低估值2.01元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.25(2.25)
|2.5
|2.7
|2.87
|最低值
|2.01(2.01)
|2.2
|2.35
|2.87
|平均值
|2.11(2.12)
|2.37
|2.54
|2.87
|中位數
|2.07(2.12)
|2.36
|2.52
|2.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|121.69億
|130.55億
|144.13億
|最低值
|94.37億
|121.12億
|125.55億
|平均值
|114.77億
|125.41億
|132.41億
|中位數
|117.45億
|125.14億
|129.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.17
|1.24
|1.67
|2.60
|1.82
|營業收入
|77.19億
|105.72億
|113.52億
|99.51億
|105.03億
詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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