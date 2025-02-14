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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估上修至2.12元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.08元上修至2.12元，其中最高估值2.25元，最低估值2.01元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.25(2.23)2.52.692.87
最低值2.01(1.71)2.22.352.87
平均值2.12(2.07)2.382.512.87
中位數2.12(2.08)2.382.472.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值128.50億142.16億131.73億
最低值94.37億121.12億125.55億
平均值116.79億127.51億128.51億
中位數118.28億125.14億128.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.171.241.672.601.82
營業收入77.19億105.72億113.52億99.51億105.03億

詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMB

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