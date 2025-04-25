加速佈局歐洲！小米汽車在慕尼黑設研發中心 前BMW技術高管帶領50人精英部隊進駐

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-25 10:40

‌



小米集團 (01810-HK) 正在加速推進歐洲市場佈局。多家中國媒體報導指出，小米汽車已在德國慕尼黑設立專注於高性能汽車研發的歐洲中心，初期團隊規模約 50 人，由前 BMW 底盤技術主管 Rudolf Dittrich 領銜，成員涵蓋從 F1 車隊轉型的空氣動力學專家 Ricard Aiguabella Macau 到資深汽車工程師等多元背景人才。

該中心目前核心任務包括對 SU7 Ultra 紐柏林限量版進行賽道性能優化，並主導未來全系車型的底盤調校。

‌



知情人士透露，小米國際部於去年 12 月成立汽車出海專案組，開出市場研究職缺，計畫在西班牙、德國、法國等市場進行銷售試點。儘管小米汽車尚未公佈具體時間表，但已在 Dusseldorf 悄悄籌建銷售團隊。

小米集團創辦人雷軍先前公開表示，打算 2030 年前在歐洲實現汽車銷售，但面臨歐盟碳稅、電池法規及定價策略等多重挑戰。

歐洲投資和併購管理顧問機構德信諮詢指出，小米戰略性地聘請歐洲資深汽車人才，標誌著小米在高性能汽車市場建立信譽的有條不紊的方法。從 BMW 聘請五名高級專家並任命 BMW 前高管 Rudolf Dittrich 領導歐洲研發中心，這顯示對德國特定汽車專業知識的定向獲取。

這一歐洲人才戰略與其他成功的中國製造商採用的方法類似，這些製造商通過戰略性獲取歐洲汽車專業知識建立了信譽，這是在高檔汽車領域獲得合法性的行之有效的途徑。

值得注意的是，選址慕尼黑而非傳統汽車產業重鎮斯圖加特，反映出小米對人才網路的戰略考量。50 人規模的團隊雖精簡，卻能撬動德國汽車業數十年來累積的智力資源。相較於傳統車廠動輒千人的研發架構，這種輕量化佈局既控制初期投入，也為後續擴張預留政策調整空間，尤其是在歐盟新電池法規等政策尚未明朗的當下。

面對歐洲市場的嚴苛准入門檻，小米展現出獨特的破局思維。除硬體研發外，小米還打算在歐洲孵化新的設計中心，並持續招募本土設計師與動態工程師。

分析師認為，小米正複製中國科技企業出海的經典路徑，先以核心技術建立品類認知，再透過本土化營運建立起品牌護城河。