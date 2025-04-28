〈焦點股〉台新藥眼科新藥進軍中南美9國 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-28 12:48

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台新藥 (6838-TW) 宣布與智利藥廠 Saval 簽署獨家授權協議，授予旗下眼科新藥 APP13007 在中南美洲 9 個主要國家市場的獨家商業化權利，激勵台新藥今 (28) 日亮燈漲停。

台新藥早盤以 24.75 元開高走高，盤中一度漲停鎖住 26.15 元，隨後漲停打開，不過於午盤再度強攻漲停板，站回月線，成交量超過 1000 張。台新藥近日也獲三大法人青睞，連續 5 個交易日買超，合計買超 185 張。

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台新藥指出，APP13007 在 2024 年 3 月獲得美國 FDA 批准，且於同年 9 月在美國上市。而此次與智利藥廠 Saval 的授權協議，包含預付金、里程碑金、權利金以及協議期間的其他對價。