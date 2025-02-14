台新藥授權夥伴向瑞士醫療藥品管理局 申請眼科新藥上市查驗登記

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-14 19:18

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台新藥 (6838-TW) 今 (14) 日公告，瑞士授權夥伴 Medvisis 向瑞士醫療藥品管理局，申請眼部術後炎症和疼痛新藥 APP13007 上市查驗登記與審核，預計完成時間將視瑞士醫療藥品審查進度而定。

台新藥去年與瑞士 Medvisis 簽訂獨家授權協議，授予眼科新藥 APP13007 在瑞士及列支敦士登市場的獨家商業化權利。與瑞士 Medvisis 的授權協議包含簽約金、銷售里程碑金，以及在合約期間內的其他對價等。

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總經理許力克也指出，與 Medvisis 的合作，是繼與 DÁVI 簽署獨家授權協議，進軍葡萄牙市場後，瑞士成為台新藥在歐洲的第二個立足點，對瑞士市場充滿信心。