南韓最大電信SKT被駭簡訊成詐騙溫床？防SIM卡遭複製手機被接管 專家教你自保5招

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 19:10

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近期，南韓最大電信業者 SK Telecom（SKT）爆發一起嚴重資安事件，駭客透過惡意程式入侵，竊取了用戶的 USIM 相關資料，造成個資外洩，目前台灣金融機構，仍有大量行動服務仰賴手機門號進行身分驗證，這類機制的潛在風險亟需重視，像香港和新加坡已相繼要求金融機構停止使用 SMS 傳送交易驗證碼，改以 APP 內推播的驗證碼與一次性密碼（OTP）機制取代。KPMG 數位安全實驗室並示警民眾自保五大招，防止手機 SIM 卡遭偽冒複製，不小心成了金融犯罪的幫凶。

KPMG 顧問服務部營運長謝昀澤表示，事件根本源頭可能與 SKT 的資安預算縮減有關。SKT 去年減少了網路安全支出，故駭客利用多種惡意軟體進行攻擊，並成功入侵了 SKT 的系統。由於全球不景氣與多國政府大幅削減預算，使得政府與大型企業，開始重新被國際駭客集團盯上。

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謝昀澤以美國網路安全主管機關網路安全暨基礎架構管理署（CISA）為例，近期該機構即因預算刪減，已停用幾款重要的資安分析工具。這些工具對於惡意程式偵測和網路資安監控至關重要，如此定會削弱國家整體的網路防禦能力。

謝昀澤分析，過去民眾普遍認為 SIM 卡攻擊因成本較高，不易大規模執行，通常是鎖定高價值受害者的駭客手法。但此次 SKT 事件顛覆了我們的想法。據國外媒體報導有超過 25 種資料型態及大量行動服務資訊遭外洩，駭客透過這些資訊，即可偽造 SIM 卡、冒用他人身分。

謝昀澤指出，若 SIM 卡遭偽冒複製，駭客不僅可掌控 (接管) 受害者的身分驗證機制，創造出「暗黑數位孿生 (Dark Digital Twin)」的偽 SIM 卡，還可能進一步修改其在銀行、證券等高敏感機構中的基本資料與聯絡資訊，甚至竄改交易內容，造成金融交易失序。

其實 SIM 卡遭到攻擊並用於金融犯罪的風險，已經受到各國金融監理機關的高度重視，新加坡金融管理局（MAS）與香港金融管理局（HKMA）於 2024 下半年起，已相繼要求金融機構停止使用 SMS 傳送交易驗證碼，改為推行透過 APP 內推播的驗證碼與一次性密碼（OTP）機制。

KPMG 數位安全實驗室主管林大馗指出，目前台灣金融機構，仍有大量行動服務仰賴手機門號進行身分驗證，這類機制的潛在風險亟需重視，並發展對應的安全強化方案。

謝昀澤也提醒民眾，現正值報稅季，手機金融服務預期將被大量使用，民眾要謹記五個重點，才能避免自己成為手機 SIM 卡攻擊的受害者：