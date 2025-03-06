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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至-1.77元，預估目標價為304.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.67元下修至-1.77元，其中最高估值1.81元，最低估值-3.66元，預估目標價為304.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.81(1.81)11.8425.5528.31
最低值-3.66(-3.66)-2.290.882.37
平均值-1.59(-1.56)1.246.3110.77
中位數-1.77(-1.67)0.234.178.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.73億61.28億90.88億114.88億
最低值27.09億31.00億37.31億43.60億
平均值28.91億36.29億47.75億61.87億
中位數28.70億34.75億44.63億56.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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