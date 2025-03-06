鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至-1.77元，預估目標價為304.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.67元下修至-1.77元，其中最高估值1.81元，最低估值-3.66元，預估目標價為304.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.81(1.81)
|11.84
|25.55
|28.31
|最低值
|-3.66(-3.66)
|-2.29
|0.88
|2.37
|平均值
|-1.59(-1.56)
|1.24
|6.31
|10.77
|中位數
|-1.77(-1.67)
|0.23
|4.17
|8.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.73億
|61.28億
|90.88億
|114.88億
|最低值
|27.09億
|31.00億
|37.31億
|43.60億
|平均值
|28.91億
|36.29億
|47.75億
|61.87億
|中位數
|28.70億
|34.75億
|44.63億
|56.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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