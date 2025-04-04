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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-1.79元，預估目標價為325.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 02:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.82元上修至-1.79元，其中最高估值1.08元，最低估值-4.74元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.08(1.08)12.3726.3628.98
最低值-4.74(-4.74)-2.480.882.37
平均值-1.7(-1.78)1.546.5211.42
中位數-1.79(-1.82)0.745.399.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.73億63.20億94.06億118.91億
最低值27.09億31.00億37.31億43.60億
平均值29.01億36.79億48.12億62.88億
中位數28.70億34.94億46.04億58.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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