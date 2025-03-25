鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥ALNY-US的目標價調升至320元，幅度約4.92%
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 00:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)提出目標價估值：中位數由305元上修至320元，調升幅度4.92%。其中最高估值500元，最低估值206元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予阿里拉姆製藥評價：積極樂觀24位、保持中立8位、保守悲觀1位。
阿里拉姆製藥今(25日)收盤價為292.52元。近5日股價上漲4.92%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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