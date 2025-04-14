search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調降至47.5元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)提出目標價估值：中位數由50元下修至47.5元，調降幅度5%。其中最高估值55元，最低估值33元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予YPF有限責任評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀0位。

YPF有限責任今(14日)收盤價為30.03元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股YPF市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
YPF有限責任34.078813.48%

延伸閱讀


Empty