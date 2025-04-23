〈聯電法說〉需求全面溫和回升 Q2營收、毛利率同步走強

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-23 18:59

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聯電第一季毛利率下探至 26.7%，跌破 3 成，展望後市，劉啟東預期，未來幾季毛利率將緩步回升，主要因採取多項措施，包括技術差異化、營運效率提收，並改善資本支出效率與優化產組合。

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劉啟東補充，有感受到客戶加速轉向 22/28 奈米邏輯製程與特殊製程平台，隨著 22/28 奈米出貨量提升，將有助整體產品組合優化，第一季 22/28 奈米製程佔整體營收比重約 37%，單純 22 奈米則低於 14-16%，未來預估比重將持續成長，且是今年主要成長動能。

劉啟東說，第二季根據與客戶對近期市場需求的確認，預期所有產品應用領域將會溫和回升，但由於市場和政策仍隨著關稅影響而變動，對於未來晶圓需求的預測仍持審慎態度。

劉啟東指出，聯電與客戶密切合作，持續強化多方面技術和產品認證，降低風險並確保供應鏈彈性，預期 2027 年與英特爾 (INTC-US) 合作的美國廠開始量產後，將提供更多元的生產選擇，聯電也有健康的財務結構，能夠應對宏觀不確定性。

針對關稅，劉啟東認為，儘管貿易緊張和全球關稅政策增加外在環境不確定性，整體下半年能見度變得非常有限，不過聯電並未看到市場需求改變，有些客戶針對關稅選擇觀望，但也有些客戶提前布局。